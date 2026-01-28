Roma, blitz a Trigoria: scelto il prossimo colpo

Tutto deciso, si chiude negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio

Impegnata nell’ultima giornata di Europa League, domani ad Atene la Roma si gioca la possibilità di rientrare tra le prime otto e accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione. Al di là degli aspetti logistici, l’accesso diretto alla prossima fase sarebbe benefico anche a livello economico e di Ranking Uefa.

Lo sa bene Gian Piero Gasperini che, tra un allenamento e l’altro, continua a sollecitare dirigenza e proprietà anche sul fronte calciomercato. Gli arrivi di Malen, Vaz e Venturino non sono sufficienti per colmare tutte le lacune della rosa e questi ultimi giorni di mercato saranno infuocati.

Nella giornata di ieri, secondo Il Messaggero, si è tenuta una riunione tra l’allenatore giallorosso, Frederic Massara e Ryan Friedkin per ribadire le strategie finali da adottare. Dal meeting è emerso come la priorità inderogabile sia l’arrivo di una nuova ala sinistra.

Gasp ha spinto ancora una volta il tasto su questo aspetto. Da Carrasco (il belga ha già detto sì) a Sterling, passando per Sauer e i molto costosi El Mala e Nusa, la Roma ha battuto molte piste in queste settimane, ma ora è arrivato il momento di cogliere i frutti.