Ufficiale, lesione del legamento e stagione finita: salta la Roma

Brutte notizie per il calciatore, ecco il bollettino medico del club

La piaga degli infortuni sta colpendo numerose squadre italiane e ormai quotidianamente siamo costretti a leggere bollettini medici allarmanti. Dopo aver perso Dovbyk per almeno tre mesi, la Roma dovrà fare a meno anche di Koné per circa un mese, ma anche le prossime avversarie dei giallorossi non se la passano bene.

La scorsa settimana David Neres è stato costretto ad operarsi e anche Anguissa ha accusato un infortunio alla schiena che sembra più grave del previsto. Le ultime notizie riguardano, tuttavia, una tegola bianconera.

“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”. Stagione finita per l’esterno, che lunedì non sarà in campo contro la Roma.