Addio Ferguson e nuovo attaccante: la Juve sblocca la Roma

Il valzer delle punte regala grandi novità negli ultimi giorni di calciomercato

Non convocato per la decisiva sfida contro il Panathinaikos per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia, Evan Ferguson ha perso un’ottima occasione per dimostrare di meritarsi la conferma nella Roma, lasciando la squadra senza punte centrali per l’ultima partita della fase campionato di Europa League.

Contro il Milan, l’attaccante irlandese non ha disputato nemmeno un minuto e, al netto di qualche dolorino, si ha la sensazione che fino all’ultimo gong del calciomercato la sua partenza dalla Capitale non può essere esclusa al 100%.

Con Vaz e Malen nel ruolo di centravanti, d’altronde, se risparmiare sull’ingaggio dell’ex West Ham potesse rendere più facile l’arrivo di un attaccante esterno, Gian Piero Gasperini non avrebbe alcun dubbio nel concedere il via libera.

Gli estimatori, d’altronde, non mancano. In Italia si è parlato di Bologna, Como, Juventus e Napoli, ma le ultime indiscrezioni stanno riportando in auge la possibilità di un ritorno in Premier League. Secondo il giornalista Alex Crook, infatti, il Nottingham Forest è tornato alla carica per il 21enne giallorosso.

Dopo l’arrivo di Lucca, il club di Lina Souloukou e Marinakis vuole un’altra punta. L’obiettivo principale è Mateta, ma il francese è stato individuato dal Tottenham come l’erede ideale di Kolo Muani, trattato dalla Juventus. La seconda scelta del Forest sarebbe proprio Ferguson e la dirigenza ha già sondato il terreno con il Brighton per capire se ci siano veramente i margini di un’interruzione del prestito alla Roma.