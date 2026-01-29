Addio Inter e ultimatum bianconero: 5 milioni dalla Roma

Un report dell’ultim’ora riporta un’indiscrezione di mercato molto croccante

Siamo ormai entrati nel rush finale del calciomercato di gennaio, che chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio, mentre la Roma sarà impegnata a Udine. Come sempre accade, con l’avvicinarsi della chiusura ufficiale delle negoziazioni, tra rumor, retroscena e indiscrezioni reali, gli aggiornamenti di mercato si susseguono senza soluzione di continuità.

Pur non nutrendo più molte speranze nell’essere accontentato, Gian Piero Gasperini auspica l’arrivo di un nuovo attaccante esterno, per riuscire a riempire una casella rimasta vuota sin dalla scorsa estate. Dall’occasione Carrasco alla sfida al Napoli per Sulemana, passando per la suggestione Sterling e l’idea Laurienté, sono molti i nomi finiti in orbita giallorossa in questi giorni.

Ma non di soli attaccanti si nutre il calciomercato e in ottica romanista si è a lungo parlato anche della caccia ad un nuovo difensore centrale. Le ultime indiscrezioni di Transferfeed.com parlano di un clamoroso intreccio a tre che coinvolge proprio i prossimi avversari in campionato.

La Roma avrebbe, infatti, presentato un’offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic da 5 milioni di euro, la stessa cifra messa sul piatto dall’Udinese. Il diciottenne è stato davvero ad un passo dall’Inter, ma la trattativa si è arenata nelle ultime ore e c’è chi parla addirittura di un accordo saltato definitivamente.

L’opinione di Asromalive: sicuramente stiamo parlando di uno dei prospetti più interessanti in circolazione e la Roma ha dimostrato con i fatti di aver intrapreso una linea di ringiovanimento della rosa. La crescita di Ghilardi e di Ziolkowski ha reso tuttavia meno impellente la ricerca di un centrale, come testimonia anche il mancato rilancio sul fronte Dragusin