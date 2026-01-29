Addio Inter e ultimatum bianconero: 5 milioni dalla Roma

Un report dell’ultim’ora riporta un’indiscrezione di mercato molto croccante

Siamo ormai entrati nel rush finale del calciomercato di gennaio, che chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio, mentre la Roma sarà impegnata a Udine. Come sempre accade, con l’avvicinarsi della chiusura ufficiale delle negoziazioni, tra rumor, retroscena e indiscrezioni reali, gli aggiornamenti di mercato si susseguono senza soluzione di continuità.

Addio Inter e ultimatum bianconero: 5 milioni dalla Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Pur non nutrendo più molte speranze nell’essere accontentato, Gian Piero Gasperini auspica l’arrivo di un nuovo attaccante esterno, per riuscire a riempire una casella rimasta vuota sin dalla scorsa estate. Dall’occasione Carrasco alla sfida al Napoli per Sulemana, passando per la suggestione Sterling e l’idea Laurienté, sono molti i nomi finiti in orbita giallorossa in questi giorni.

Ma non di soli attaccanti si nutre il calciomercato e in ottica romanista si è a lungo parlato anche della caccia ad un nuovo difensore centrale. Le ultime indiscrezioni di Transferfeed.com parlano di un clamoroso intreccio a tre che coinvolge proprio i prossimi avversari in campionato.

La Roma avrebbe, infatti, presentato un’offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic da 5 milioni di euro, la stessa cifra messa sul piatto dall’Udinese. Il diciottenne è stato davvero ad un passo dall’Inter, ma la trattativa si è arenata nelle ultime ore e c’è chi parla addirittura di un accordo saltato definitivamente.

L’opinione di Asromalive: sicuramente stiamo parlando di uno dei prospetti più interessanti in circolazione e la Roma ha dimostrato con i fatti di aver intrapreso una linea di ringiovanimento della rosa. La crescita di Ghilardi e di Ziolkowski ha reso tuttavia meno impellente la ricerca di un centrale, come testimonia anche il mancato rilancio sul fronte Dragusin

