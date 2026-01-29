Europa League, DIRETTA Panathinaikos-Roma: formazioni ufficiali | LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla trasferta di Europa League ad Atene

Ci siamo, la fase campionato dell’Europa League è giunta al suo ultimo atto. In casa del Panathinaikos, la Roma cerca il pass ufficiale per gli ottavi di finale della competizione. Per evitare le forche caudine dei playoff senza dipendere dai risultati delle altre squadre, la squadra giallorossa dovrà vincere stasera.

Anche il pareggio potrebbe bastare, ma solo in presenza di buone notizie dagli altri campi di gioco. Come contro lo Stoccarda, alla vigilia del match Gian Piero Gasperini ha ribadito che la priorità in questo momento è il campionato.

Il tecnico giallorosso ha avuto tuttavia pochissimi margini per fare turnover, visto che l’unico reparto abbastanza coperto è la difesa. Con i nuovi arrivati fuori dalla lista Uefa e gli infortuni di Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Koné Gasp oggi ha perso anche Dybala a causa della forte contusione al ginocchio subita contro il Milan.

Probabili formazioni Panathinaikos-Roma

PANATHINAIKOS (3-4-3-): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. All. Benitez

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini