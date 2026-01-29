Offerta ‘principesca’ alla Roma: il club ha già deciso

Nelle ultime ore è arrivata una mail ufficiale a Trigoria: ecco la risposta di Massara

Non solo calciomercato in entrata in casa Roma. Volato ad Atene insieme alla squadra per l’ultima partita della fase campionato dell’Europa League, Frederic Massara proverà ad accontentare Gian Piero Gasperini almeno per l’attaccante esterno.

Il tempo, tuttavia, stringe, e tra tifosi e addetti ai lavori inizia a serpeggiare il timore di concludere il mercato invernale senza nuovi innesti. Spostandoci al tema delle uscite, ad oggi, viste le difficoltà di immettere nuovi elementi in rosa, sono stati bloccati i rientri di Ferguson e Tsimikas rispettivamente al Brighton e al Liverpool.

Le ultime notizie di mercato non riguardano, tuttavia, calciatori della prima squadra giallorossa. Secondo Marco Conterio, infatti, nelle scorse ore il Racing avrebbe messo nel mirino Mattia Mannini. Presieduta dal “Principe” Diego Milito, la società argnetina ha già presentato un’offerta ufficiale per il giocatore di proprietà della Roma e in prestito alla Juve Stabia.

Secondo il giornalista, la proposta era un prestito con diritto di riscatto, con una valutazione complessiva da 3 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. La Roma ha rifiutato, sia per la distanza economica tra domanda e offerta, sia perché preferirebbe tenere il giovane terzino destro in Europa, dove vanta diversi estimatori.