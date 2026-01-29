Plusvalenza Roma: 40 milioni e assalto Milan

Arrivano indiscrezioni esplosive sul calciomercato giallorosso, cosa sta succedendo

Attesa dall’ultima partita della fase campionato dell’Europa League, la Roma attende buone notizie dagli ultimi giorni del calciomercato invernale. Gian Piero Gasperini spera di poter accogliere un’ala sinistra e un quinto, ma il gong finale del 2 febbraio è sempre più vicino.

Nonostante una gara dominata in lungo e in largo, l’ultima sfida contro il Milan ha portato in dote un solo punto in classifica, che ha comunque consentito ai giallorossi di raggiungere il Napoli al terzo posto in classifica.

Diversi giocatori romanisti hanno strappato applausi con una prestazione di altissimo livello, evidenziata sia dai giornali, sia dagli osservatori di mercato presenti allo Stadio Olimpico. Uno di questi è stato sicuramente Daniele Ghilardi.

Secondo calciomercato.it, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta da 22 milioni di euro per l’ex difensore del Verona. Una cifra che consentirebbe a Frederic Massara di piazzare una plusvalenza importante, così come quella offerta per Jan Ziołkowski: 18 milioni di euro. Un pacchetto complessivo da 40 milioni che, tuttavia, non ha persuaso i giallorossi, che in estate puntano più alla cessione di Ndicka.

Ma quali sono i club interessati ai due calciatori? Secondo la testata giornalistica online, Bayer Leverkusen, Lipsia, Milan e Salisburgo avrebbero manifestato il proprio interesse per i due giallorossi.