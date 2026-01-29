Roma, infortunio Dybala: domani gli esami al ginocchio

di

Piove sul bagnato in casa giallorossa, ansia per l’attaccante argentino

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Colpito duro nella sfida contro il Milan, Paulo Dybala avverte ancora dolore al ginocchio e lo stop potrebbe essere più serio del previsto.

Paulo Dybala in azione con la Roma
Infortunio Dybala: domani esami al ginocchio (Ansa Foto) – asromalive.it

La Joya, secondo il Romanista, domani si sottoporrà agli esami strumentali a Roma. Dopo la rifinitura, l’argentino non camminava con scioltezza e questa sera non sarà a disposizione contro il Panathinaikos. Secondo il quotidiano capitolino, si teme un interessamento del menisco.

