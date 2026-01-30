Addio Roma in due giorni: “Accordo raggiunto col calciatore”

Possibile svolta per il mercato in uscita del club giallorosso, la situazione si è ribaltata

Non c’è solo il mercato in entrata nei pensieri della dirigenza e della proprietà della Roma. La ricerca dell’attaccante esterno resta, ovviamente, la stella polare in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio, ma Frederic Massara non perde certamente di vista le potenziali uscite.

Da tener d’occhio sono in particolar modo le situazioni legate ai calciatori che non sono riusciti a far scattare il feeling con Gian Piero Gasperini. Senza infortunio, Artem Dovbyk sarebbe sicuramente partito così come Evan Ferguson nel caso in cui Gasp dovesse ottenere l’arrivo di una nuova punta.

Anche oggi, l’allenatore del Brighton non ha escluso la possibilità di un’interruzione del prestito dell’irlandese e lo stesso scenario può ancora materializzarsi anche con il Liverpool per Kostas Tsimikas.

🚨⚪️⚫️🦅🇬🇷🇵🇹🇬🇪 #SüperLig | ❗️Beşiktaş are currently working on several signings across different positions: 🔐 A full agreement has been reached with Kostas Tsimikas (Liverpool) and Nuno Tavares (Besiktas). The club is expected to choose one of the two within the next 24 to 48… pic.twitter.com/Kf50W1fkIo — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2026

Per quanto riguarda l’esterno greco, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato vanno in totale controtendenza con alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Secondo Santi Aouna infatti, il Besiktas avrebbe raggiunto un accordo totale sia con lui, sia con Nuno Tavares.

Il club turco deciderà entro le prossime 48 ore se puntare sull’esterno giallorosso o se affondare il colpo per il portoghese della Lazio. Lo scenario di un addio di Tsimikas appare al momento improbabile se non in presenza dell’arrivo a Trigoria di uno dei tanti esterni trattati (Fortini, Moller Wolfe e Methalie su tutti).