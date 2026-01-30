Calciomercato Roma, Nkunku ha preso la decisione finale

L’attaccante francese ha scelto il suo destino e ha avvisato giallorossi e Milan

Ancora a caccia di un rinforzo sugli esterni d’attacco, la Roma nelle ultime ore ha avviato contatti concreti con il Milan per Christopher Nkunku, ottenendo il via libero rossonero in caso di arrivo immediato di Mateta in rossonero.

In tarda serata, Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento che suona quasi come definitivo sul futuro dell’ex attaccante del Chelsea. Secondo il giornalista di Sky Sport, infatti, anche con l’ingaggio del bomber del Crystal Palace, il 28enne francese avrebbe ribadito ai rossoneri di non avere alcuna intenzione di lasciare i rossoneri a gennaio.