Dal forcing Roma al blitz della Juve: la scelta di Zirkzee

30Pronti a capitalizzare nuove importanti occasioni, i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati: l’ultimo incastro

Uno dei profili più chiacchierati in questo frangente della sessione invernale di calciomercato è sicuramente quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese di proprietà dello United – la cui permanenza a Manchester è ancora tutta da decifrare – finora non è stato liberato dai Red Devils, restii ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Irrigiditosi sulla richiesta di una cessione a titolo definitivo, il club inglese non intende fare sconti. Posizione memorizzata anche dalla Juventus che, nel cammino tortuoso per arrivare a Kolo Muani, non ha perso di vista l’ex attaccante del Bologna, oggetto del desiderio ormai da mese anche della Roma di Gasperini.

Benché al momento non arrivino segnali incoraggianti da Manchester, sia i bianconeri che i giallorossi continuano a non mollare la presa. Tuttavia, se per Comolli il profilo di Zirkzee non rappresenta la prima scelta, per i capitolini si tratterebbe della classica ciliegina sulla torta di un mercato vissuto fino a questo momento a targhe alterne.

In un senso o nell’altro un ruolo di nevralgica importanza sarà ricoperto dalla volontà del diretto interessato: qualora il ragazzo dovesse esternare il desiderio di cambiare aria forzando la mano con lo United, non andrebbero affatto esclusi clamorosi colpi di scena.