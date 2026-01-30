Dalla Spagna: “Nkunku ceduto in Serie A”, ma non alla Roma

L’attaccante è finito nuovamente nel mirino giallorosso, ma la stampa iberica lancia una nuova ipotesi

Si susseguono senza soluzione di continuità le indiscrezioni legate al nuovo attaccante della Roma. Ormai dalla scorsa estate, Gian Piero Gasperini attende l’arriva di una punta esterna e, con Ferreira Carrasco messo in naftalina dalle dichiarazioni di Frederic Massara, nelle ultime ore sono soprattutto due le piste percorse dal direttore sportivo giallorosso.

Da Trigoria è arrivato un rilancio per Kamaldeen Sulemana, ma a meno di intoppi improvvisi, l’Atalanta sta trattando in queste ore la cessione di Ademola Lookman al Fenerbahçe per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi, ma ha ricevuto anche un’offerta dell’Atletico Madrid. Nonostante l’arrivo di Giacomo Raspadori, difficilmente i bergamaschi si priveranno di un altro attaccante esterno.

Contestualmente, la dirigenza giallorossa ha avviato i contatti per Nkunku con il Milan, che spera di chiudere in queste ore tutti gli accordi con il Crystal Palace per l’acquisto di Mateta. L’ex Chelsea piaceva anche al Fenerbahçe, ma il suo approdo in Turchia è da escludere in caso di ingaggio di Lookman.

La Roma, però, non sarebbe tuttavia l’unica squadra italiana interessata a Nkunku, almeno secondo a Eduardo Burgos. Stando alle informazioni in possesso del giornalista di As, infatti, dopo il via libera rossonero, l’Atalanta avrebbe già sondato la disponibilità del francese al trasferimento a Bergamo.

Uno scenario che non ha ancora trovato conferme in Italia ma che, se dovesse veramente materializzarsi, potrebbe riaprire i discorsi per la cessione di Sulemana alla Roma o al Napoli.