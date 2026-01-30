Nuova offerta Roma per Sulemana: i dettagli del sorpasso sul Napoli

Il club giallorosso non molla il calciatore dell’Atalanta, l’ultim’ora di Sky

Accantonata la pista Carrasco dopo l’ennesimo rifiuto dell’Al-Shabab alla formula del prestito, la Roma non ha ancora perso le speranze di regalare una nuova ala sinistra a Gian Piero Gasperini. Tra le possibili alternative, una di quelle che stuzzica di più il tecnico giallorosso risponde al nome di Kamaldeen Sulemana.

L’ex Southampton si è trasformato da una semplice idea ad una trattativa concreta nelle ultime ore e, complice anche l’inserimento del Napoli, Frederic Massara ha formulato una nuova offerta all’Atalanta, sorpassando momentaneamente gli azzurri.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, la squadra giallorossa ha accettato di inserire l’obbligo di riscatto, legato al numero di presenze e alla qualificazione in Champions League.

Una formula gradita ai bergamaschi che, tuttavia, non vogliono cedere sia l’ex Southampton che Lookman, al centro di trattative concrete con il Fenerbahçe. Il destino del ghanese è dunque legato a doppio filo a quello del nigeriano, con la Roma spettatrice interessata.