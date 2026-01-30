Roma, infortunio Dybala: l’esito degli esami e i tempi di recupero

di

L’attaccante argentino ha riposato contro il Panathinaikos per il dolore al ginocchio: ecco il verdetto

Nella piovosa serata di Atene, Paulo Dybala ha guardato dalla panchina i suoi compagni strappare il pass per gli ottavi di finale dell’Europa League. Grazie al pari contro il Panathinaikos, i giallorossi torneranno a giocare in Europa solamente il 12 marzo e da ieri in molti si sono chiesti se la Joya sarà della partita.

Paulo Dybala a terra sconsolato
Roma, infortunio Dybala: l’esito degli esami e i tempi di recupero (Ansa Foto) – asromalive.it

 

Visto il persistere del dolore al ginocchio, lo staff medico della Roma ha voluto vederci più chiaro effettuando gli esami strumentali del caso al rientro nella Capitale. L’esito degli stessi è arrivato pochi minuti fa e ha escluso la presenza di lesioni: per l’argentino lieve infiammazione della capsula laterale. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e sedute di allenamento specifico. I tempi di recupero dipenderanno dalla risposta del ginocchio alle cure, ma vedere la Joya in campo contro il Napoli o contro la Juve non è affatto un miraggio.

Gestione cookie