Roma, infortunio Dybala: l’esito degli esami e i tempi di recupero

L’attaccante argentino ha riposato contro il Panathinaikos per il dolore al ginocchio: ecco il verdetto

Nella piovosa serata di Atene, Paulo Dybala ha guardato dalla panchina i suoi compagni strappare il pass per gli ottavi di finale dell’Europa League. Grazie al pari contro il Panathinaikos, i giallorossi torneranno a giocare in Europa solamente il 12 marzo e da ieri in molti si sono chiesti se la Joya sarà della partita.

Visto il persistere del dolore al ginocchio, lo staff medico della Roma ha voluto vederci più chiaro effettuando gli esami strumentali del caso al rientro nella Capitale. L’esito degli stessi è arrivato pochi minuti fa e ha escluso la presenza di lesioni: per l’argentino lieve infiammazione della capsula laterale. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e sedute di allenamento specifico. I tempi di recupero dipenderanno dalla risposta del ginocchio alle cure, ma vedere la Joya in campo contro il Napoli o contro la Juve non è affatto un miraggio.