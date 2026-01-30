Roma su Nkunku e intreccio Lookman: il Milan ha deciso

Giallorossi, Atalanta e Milan surriscaldano gli ultimi giorni del calciomercato di gennaio

“Se ci saranno delle opportunità che ci potranno aiutare, proveremo a coglierle”. Così parlò Frederic Massara nel prepartita contro il Panathinaikos alle domande sul potenziale arrivo di un nuovo attaccante esterno.

Accantonata la pista Carrasco, il direttore sportivo della Roma è tornato alla carica per Kamaldeen Sulemana e, secondo Alfredo Pedullà, ha fatto anche sondaggi per Christopher Nkunku del Milan.

L’ex giocatore del Chelsea è nel mirino anche di Atletico Madrid e Fenerbahçe, ma secondo quanto appreso da Asromalive.it al momento non c’è stata ancora un’offerta ufficiale e scritta della Roma. Valutato 30-35 milioni di euro dai rossoneri, l’attaccante francese ha realizzato 5 gol in stagione.

Una volta raggiunto l’accordo definitivo con il Crystal Palace per Mateta, i rossoneri possono dare il via libera per Nkunku, ma secondo calciomercato.it preferirebbero non darlo ad una diretta concorrente, ma all’estero. In tal senso, occhio all’intreccio con Lookman.

Il Fenerbahçe ha infatti offerto 35 milioni più bonus per il nigeriano e qualora dovesse raggiungere l’accordo con l’Atalanta, davvero vicinissimo, potrebbe avere un doppio effetto sugli ultimi giorni di mercato: da un lato i turchi mollerebbero la presa su Nkunku, dall’altro i bergamaschi bloccherebbero la cessione di Sulemana.

In questo caso, la società giallorossa proverà a dirottare l’offerta fatta ai nerazzurri orobici (prestito con obbligo di riscatto condizionato) verso Milano per Nkunku.