Calciomercato: dopo l’Inter e la Juve, arriva la Roma

Incredibile intreccio di mercato tra le tre big del campionato italiano

Ormai ci siamo, mancano solamente tre giorni alla fine del calciomercato e tra trattative avviate da tempo o classiche occasioni last minute, per direttori sportivi e addetti ai lavori è giunto il momento di tirare le somme.

In casa Roma a tenere banco è soprattutto l’annosa e affannosa ricerca di un attaccante esterno di sinistra, in una caccia che è destinata a coinvolgere altri club italiani, come Atalanta, Juventus e Napoli.

Anche l’Inter ha problemi sopratutto sulle fasce, ma l’eventuale partenza di Davide Frattesi creerà un effetto domino anche a centrocampo, con la pista Curtis Jones che è più complicata del previsto.

Ma gli intrecci tra nerazzurri, bianconeri, giallorossi e partenopei non si limitano al solo mercato di gennaio. Secondo ‘caughtoffside.com’, infatti, nei giorni scorsi sarebbe stato proposto a Inter e Juve l’ex nerazzurro André Onana, ma gli intermediari starebbero monitorando anche la situazione del Napoli e della Roma nel caso in cui dovessero partire Meret o Svilar in estate.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tuttavia, ad oggi non c’è veramente nulla su questo fronte, anche perché la Roma non ha intenzione di cedere il proprio portierone in estate, se non in presenza di offerte veramente folli.