Juventus e Roma avvisate: Zirkzee ha deciso dove giocare

L’attaccante olandese ha scelto il prossimo club: telenovela finita

Stanno per scorrere i titoli di coda sulla telenovela Joshua Zirkzee. Rientrato in gruppo dopo un lieve infortunio, l’attaccante olandese ha preso la decisione definitiva sul suo futuro e l’ha comunicata al nuovo manager dei Red Devils, Michael Carrick.

A darne conto con un’informazione esclusiva sono diversi tabloid inglesi, ma quello che si è spinto con maggiore sicurezza è il The Sun. Obiettivo della Roma sin da ottobre, l’ex Bologna ha trovato in tempi non sospetti un accordo con la squadra giallorossa, ma l’esonero di Amorim ha congelato la trattativa.

Nelle ultime ore, viste le difficoltà di arrivare agli obiettivi principali, Zirkzee è finito anche nei radar della Juventus. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato di gennaio, il 24enne ha scelto il suo prossimo club.

Secondo la fonte sopra citata, l’ex Bayern Monaco avrebbe abbandonato i suoi propositi d’addio e deciso di rimanere almeno fino a giugno nel Manchester United. Il giocatore vuole provare a scalare le gerarchie in attacco e anche per questo avrebbe accelerato le tappe del suo recupero.