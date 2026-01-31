Roma, la nuova ala la porta il Bayern: c’è l’accordo

Accelerazione improvvisa dei giallorossi per regalare il nuovo attaccante esterno a Gian Piero Gasperini

Il calciomercato termina tra tre giorni e la Roma ha fretta di chiudere per il nuovo attaccante esterno, chiesto da Gian Piero Gasperini sin dalla scorsa estate. Da Carrasco a Sulemana, passando per Nkunku e Tel, sono molti i profili accostati e realmente trattati dai capitolini, ma ora è il tempo di tirare le somme e rompere gli indugi.

Complicate ora dalle posizioni dei club proprietari del cartellino, ora dai dubbi dei calciatori seguiti, le piste sopra citate non sono mai giunte al rettilineo finale e per questo nelle ultime ore Frederic Massara ha rotto gli indugi per un profilo a sorpresa.

Secondo Fabrizio Romano, infatti, la Roma ha già inviato una prima offerta ufficiale al Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. Il club giallorosso ha proposto un prestito con diritto di riscatto e ha già ottenuto la disponibilità del 24enne che vuole trasferirsi nella Capitale.

Le trattative sono in corso per interrompere l’attuale prestito al Celta Vigo con il pagamento di una penale e ottenere poi il calciatore dal club bavarese. Brevilineo e molto tecnico, Zaragoza ha sin qui realizzato due gol e quattro assist.