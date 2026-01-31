“Sospetta rottura del crociato”: salta il big match con la Roma

La presa di posizione ufficiale fuga anche gli ultimi dubbi: si prevede uno stop molto lungo, tutti i dettagli

Con la testa rivolta a come rinforzare la squadra sul mercato ma anche (e soprattutto) alla delicata trasferta di Udine, la Roma è attesa da un mese di febbraio molto importante. In tal senso, un autentico banco di prova sarà rappresentato dal delicato confronto del “Maradona” contro il Napoli, in programma il prossimo 15 febbraio.

Ritornato al successo grazie al sofferto 2-1 rifilato alla Fiorentina, Antonio Conte deve però fare i conti con un’altra assenza pesante. Nel corso del primo tempo della sfida con i gigliati, infatti, a seguito di una torsione innaturale del ginocchio, Giovanni Di Lorenzo è stato costretto ad abbandonare il campo in barella.

Le prime (negative) sensazioni sull’entità dell’infortunio hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del post gara del tecnico degli Azzurri che, ai microfoni di DAZN, ha spiegato: “C’è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso: mettiamo partite su partite. Infortunio bruttissimo, lo conosco: sembra che Di Lorenzo si sia rotto il crociato. Non ci stanno capitando infortuni normali ma gravi”.