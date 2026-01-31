Zaragoza alla Roma, cifre e dettagli: ecco cosa manca | ASRL

L’esterno spagnolo è il nome caldo del calciomercato giallorosso in queste ore

Tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi, la Roma ha deciso di spingere il piede sull’acceleratore per Bryan Zaragoza. Vista la volontà di Nkunku di non muoversi dal Milan e il protrarsi della telenovela Lookman-Sulemana, con l’approvazione di Gian Piero Gasperini Frederic Massara ha deciso di far entrare nel vivo la trattativa per l’esterno spagnolo.

Il club giallorosso ha ottenuto quasi subito il sì del giocatore e anche il via libera del Bayern Monaco per un prestito con diritto di riscatto, mentre, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, lo scoglio più duro si è rivelato l’attuale squadra del 24enne, il Celta Vigo.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, vanno ancora sistemati gli ultimi dettagli sul compenso da versare al club spagnolo per l’interruzione del prestito, con la Roma che non vorrebbe superare una cifra complessiva di 3-4 milioni per sbloccare il prestito oneroso del calciatore. Per il rettilineo finale, mancano ancora gli ultimi ostacoli da superare, ma il traguardo sembra vicino.

Si respira, infatti, grande ottimismo, come testimoniano anche la mancata convocazione per la partita contro il Getafe e le parole del tecnico del Celta, Claudio Giraldez: “C’è una trattativa in corso per il suo futuro, sembra che le ultime ore di mercato possano essere molto calde”.