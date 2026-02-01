Accordo totale tra Bayern e Roma per Zaragoza: c’è la fumata bianca

L’annuncio è ormai imminente: trovata l’intesa definitiva tra i due club, tutti i dettagli

La Roma ha ormai messo le mani sul nuovo esterno offensivo. I contatti avuti in giornata con il Bayern hanno infatti avvicinato in maniera sensibile Bryan Zaragoza ai giallorossi che, di fatto, sono in procinto di definire la trattativa in tutti i suoi aspetti.

Il principio d’intesa con i bavaresi è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni; nell’accordo non è poi da escludere l’inserimento di una penale.

Limati gli ultimi dettagli, è stato dato il via libera ad un’operazione che ha ormai raggiunto il suo traguardo d’arrivo e che prevederà anche un indennizzo da corrispondere al Celta Vigo.

Incassata in maniera netta e perentoria l’apertura del ragazzo, Massara ha messo la freccia per Zaragoza perfezionando l’accordo con il Bayern, mai in discussione e solo da mettere in cassaforte visti i presupposti.