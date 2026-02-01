La Juve snobba Zirkzee: attesa Roma, la posizione di Massara

L’attaccante del Manchester United continua ad essere al centro di un vivace effetto domino: nuovi risvolti invitanti
In attesa di perfezionare in tutti i suoi aspetti la trattativa per Zaragoza dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, la Roma continua a monitorare anche altre piste per accontentare le richieste di Gasperini.
Con Nkunku destinato a restare al Milan, i giallorossi non hanno affatto mollato la pista che porta a Zirkzee. Con l’olandese che non ha chiuso le porte all’interesse dalla Roma, Massara aspetta che il Manchester United conceda spiragli concreti all’uscita dell’attaccante, accostato nei giorni scorsi anche alla Juventus.
Tuttavia, a meno di clamorosi colpi di scena, i bianconeri non dovrebbero affondare il colpo per l’ex centravanti del Bologna. Come riferito da Nicolò Schira, tenendo viva la pista Kolo Muani, obiettivo prioritario per puntellare il reparto offensivo, Comolli sta esplorando nuovi sentieri.
In tal senso l’ultima idea non porterebbe in Premier League direzione Manchester ma direttamente nel Principato. Ci sarebbe anche la “Vecchia Signora”, infatti, nella lista di pretendenti a George Ilenikhena, attaccante del Monaco per il quale la Juventus valuterebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto.
Con la candidatura di Ermedin Demirovic ritornata in auge nelle ultime ore, la Juventus non appare dunque orientata a forzare per Zirkzee: un assist invitante per la Roma che, ricordiamolo, si farebbe trovare pronta solo se lo United aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto.