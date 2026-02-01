Retromarcia Conte, goduria Roma: offerta lampo e doppia svolta

Il ping pong tra il Napoli e i giallorossi ritaglia una strada importante a Massara: l’effetto domino è servito

Interessata a puntellare le zone del campo da tempo sotto la lente di ingrandimento di Massara, la Roma non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui si presentassero soluzioni intriganti. In questo senso un capitolo importante lo meritano le corsie esterne.

In attesa di chiudere in tutti i suoi aspetti la trattativa per Zaragoza, i giallorossi non hanno infatti mollato la presa per Fortini. Nel tentativo di anticipare la definizione della trattativa, i capitolini aspettano la risposta definitiva della Fiorentina in merito all’offerta da 11 milioni di euro presentata nei giorni scorsi.

In quest’ottica l’intreccio che si sta concretizzando non può non far sorridere la Roma. Alla luce dell’entità dell’infortunio di Di Lorenzo, che dovrebbe restare fermo ai box per poco più di un mese, il Napoli non ha affondato il colpo per Zappa sul quale è piombata con convinzione la Fiorentina.

Alla luce delle scelte di Vanoli – che in questo primo scorcio di stagione ha utilizzato Fortini sulla corsia destra – l’eventuale innesto del cagliaritano darebbe il via libera proprio alla cessione del jolly gigliato.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Sky Sport, per Zappa la Fiorentina avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento della salvezza. La risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni.