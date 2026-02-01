Richiesta a sorpresa di Inzaghi: ha già salutato la Roma

L’affare può scaldarsi da un momento all’altro: ecco tutte le opzioni sul tavolo, Massara osserva il da farsi

Le ultime ore della sessione invernale di calciomercato rappresentano da sempre un susseguirsi di trattative ed indiscrezioni pronte a decollare da un momento all’altra. Ne sa qualcosa la Roma che si appresta ad accogliere Zaragoza, il cui arrivo nella Capitale è previsto poco prima dell’una di notte. Ma le novità non sono finite qui.

Oltre a monitorare con interesse il fronte entrate, infatti, i giallorossi continuano a perlustrare anche eventuali orizzonti nel borsino uscite.

A tal proposito, nelle ultime ore avrebbe preso quota la pista riguardante il sempre più probabile ritorno di Saud Abdulhamid in Arabia. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, infatti, l’Al-Hilal avrebbe avviato i primi dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione.

Attualmente in prestito al Lens, tra le cui file ha totalizzato 15 presenze complessive per un totale di 619 minuti (impreziositi da una rete e due assist), Saud era già stato vicino ad un ritorno in Arabia qualche mese fa, prima che alcuni ostacoli facessero saltare definitivamente la trattativa.

Non imprescindibile per lo scacchiere di Sage, Saud potrebbe dunque chiudere anzitempo la sua avventura in Francia: staremo a vedere se i contatti delle prossime ore porteranno o meno a sviluppi concreti.