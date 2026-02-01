Roma | Affare Zaragoza: prestito, riscatto e indennizzo, tutte le cifre

Il club giallorosso vuole chiudere l’operazione di calciomercato entro oggi: ecco i dettagli

Dopo aver riscontrato la freddezza di Christopher Nkunku in merito ad un addio al Milan, la Roma già dalla serata di venerdì ha deciso di spingere il piede sull’acceleratore per provare a portare nella capitale Bryan Zaragoza.

Su imput di Gian Piero Gasperini, che ha subito avallato e caldeggiato il profilo, Frederic Massara ha dapprima sondato la disponibilità del ragazzo, ottenendo abbastanza velocemente il sì dello stesso. In queste ore, ci saranno nuovi contatti con la LIAN Sport per limare tutti gli aspetti contrattuali, ma nel frattempo i giallorossi hanno portato avanti la trattativa anche con Bayern Monaco e Celta Vigo.

Con i bavaresi, si lavora ad un’intesa finale da 2 milioni per il prestito e 12/13 per il diritto di riscatto, mentre gli spagnoli, in caso di fumata bianca definitiva, riceveranno un indennizzo tra i 2 e i 3 milioni di euro per l’interruzione anticipata del prestito.

L’ala 24enne ha subito sposato la causa giallorossa e smania per ottenere il via libera e mettersi in viaggio verso la Capitale. Anche per questo, non è stato convocato per la sfida di Liga contro il Getafe. Sono ore decisive, dunque, per regalare a Gasp l’ala sinistra, con i contatti che proseguono anche in queste ore.