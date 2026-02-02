Offerta last minute per Zirkzee: il Manchester United non perde tempo

Incredibile notizia sull’attaccante olandese e sul suo ritorno in Serie A

“Non è finita, finché non è finita”. La celebre frase del giocatore di baseball Yogi Berra vale nello sport giocato e nella vita vissuta, ma si adatta benissimo anche al calciomercato e alle sue arzigogolate dinamiche. E così, anche nelle ultime ore del mercato di gennaio, la telenovela Joshua Zirkzee si è arricchita di un nuovo capitolo.

Un capitolo che ci avvicina inevitabilmente ai titolo di coda, visti i pochi margini di manovra rimasti prima del gong finale. Dopo aver sposato la causa della Roma e raggiunto il mese scorso un accordo con i giallorossi, l’attaccante olandese è stato bloccato dopo l’esonero di Ruben Amorim.

Complici le difficoltà di arrivare ad una nuova punta centrale, negli ultimi dieci giorni anche la Juventus si è fiondata sull’ex punta del Bologna. Un interessamento che i bianconeri hanno rinfocolato anche nella giornata di oggi.

Secondo Team Talk, infatti, i bianconeri hanno fatto un nuovo tentativo sia per Zirkzee, sia per Kolo Muani, ottenendo una risposta immediata alla loro richiesta. Sia il Tottenham che il Manchester United hanno ribadito di non avere intenzione di lasciare partire i giocatori in questa finestra di mercato che volge ormai al termine.