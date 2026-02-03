Calciomercato, 16 milioni rifiutati: due di picche all’ex Roma

Indiscrezioni importanti sul mercato giallorosso e non solo, offerta molto alta

Le ultime ore del calciomercato regalano sempre qualche sorpresa, il più delle volte negative. Impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo, direttori sportivi, intermediari e agenti restano spesso scottati da affari saltati proprio in prossimità del gong finale.

L’atavico vizio di ridursi all’ultimo giorno per provare a strappare condizioni migliori provoca spesso l’effetto contrario, in un gioco ad incastri che spesso salta per qualche centinaia di migliaia di euro, o per l’impossibilità di trovare sostituti.

L’ultimo giorno di calciomercato in casa Roma è stato vissuto in maniera abbastanza tranquilla, anche se diverse indiscrezioni hanno riguardato due potenziali esuberi come Evan Ferguson e Kostas Tsimikas.

L’eventuale interruzione del prestito del greco avrebbe consentito ai giallorossi di ingaggiare un nuovo terzino sinistro, ma né Besiktas, né Nottingham Forest hanno presentato offerte ufficiali, anzi. Prima di chiudere definitivamente per il tedesco Netz, il club gestito anche dall’ex giallorossa Lina Souloukou ha fatto un’offerta ufficiale per un grande obiettivo di Frederic Massara: Moller Wolfe.

Secondo Fabrizio Romano, il Wolverhampton ha rifiutato un pacchetto da 14 milioni di sterline complessive, poco più di 16 milioni di euro, per l’esterno norvegese. Circa il doppio rispetto alla proposta fatta dalla Roma una settimana prima.