Roma, nuovo Ds al posto di Massara? Ecco il sostituto

L’operato del direttore sportivo giallorosso è stato commentato pubblicamente anche da Gasperini

Pesanti come un macigno, le dichiarazioni di ieri di Gian Piero Gasperini hanno da un lato espresso ancora una volta perplessità su alcune operazioni di mercato (Vaz e Venturino in particolare), dall’altro prefigurato scenari di una clamorosa separazione a fine stagione (“se non si va in Champions, si cambia allenatore e finisce tutto”).

Anche dopo l’acquisto di Donyell Malen, l’allenatore aveva ringraziato soprattutto Ryan Friedkin, attribuendo alla sua presenza a Trigoria la velocità dell’operazione. Al di là delle interpretazioni delle parole del Gasp, la sensazione che tra il tecnico e il direttore sportivo giallorosso il feeling non sia mai scattato al 100% serpeggia sin dalla scorsa estate.

Secondo Paolo Rocchetti, il rapporto tra i due non potrà durare molto perché si viaggia su “due binari chiaramente opposti. Un nome da tenere in considerazione qualora si separassero le strade tra il ds e la Roma, è Giuntoli”, si legge sul profilo X del giornalista.