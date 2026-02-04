Bivio bianconero per la Roma: 22,5 milioni o addio gratis

Nuova svolta in attacco per i giallorossi, cifre e tempistiche sono già decise

Il calciomercato non dorme mai. Quella che può sembrare un semplice luogo comune è in realtà un dato di fatto consolidato. E così, non c’è nemmeno il tempo di tracciare troppi bilanci su gennaio, che già ci si ritrova proiettati alla sessione estivi di mercato.

Non accade di rado, infatti, che le piste bloccate dal rigido inverno vengano scongelate nelle settimane successive, sfruttando contatti e trattative approfonditi per settimane. In casa Roma, alcune dinamiche possono essere influenzate dal mercato turco, che chiuderà solamente il 6 febbraio.

In un altro articolo vi abbiamo parlato dei possibili intrecci con il Besiktas in uscita, ma il club bianconero può incidere anche sul mercato in entrata del club capitolino, almeno secondo quanto riportato da ‘fussballdaten.de’.

Stando al sito tedesco, infatti, i turchi sono ancora interessati a Fabio Silva, così come il Betis e la stessa Roma. Il Borussia Dortmund ha chiuso le porte per una cessione invernale, ma avrebbe già informato i club interessati sulle condizioni per un’eventuale cessione la prossima estate.

Secondo Ekrem Konur, estensore dell’articolo, i gialloneri contemplano solamente due vie: la cessione a titolo definitivo alla stessa cifra d’acquisto, 22,5 milioni di euro, o un prestito secco senza diritti o obblighi di riscatto