Calciomercato Roma, addio Inzaghi e scippo capitale

L’offerta da 2 milioni di euro ribalta l’ex allenatore di Lazio e Inter

Il calciomercato di gennaio si è chiuso lunedì 2 febbraio alle 20 e l’ultima operazione effettuata dalla Roma è stata la cessione in prestito di Sangaré all’Elche, ma fino agli ultimi minuti della campagna trasferimenti, la dirigenza romanista è stata in contatto anche con altri due club.

Fino all’ultimo, c’è stata infatti la possibilità dell’interruzione di un prestito, ma questa volta non stiamo parlando di Evan Ferguson e Kostas Tsimikas, bensì di un calciatore di proprietà della Roma.

Secondo il sito arabo aawsat.com, infatti, Simone Inzaghi ha insistito fino all’ultimo per provare a riportare Saud Abdulhamid all’Al-Hilal, offrendo un indennizzo di 2 milioni di euro al Lens per interrompere il prestito dalla Roma.

Un’offerta che non ha convinto il club francese, con l’allenatore che ha promesso all’ex giallorosso di avere un maggior minutaggio da qui alla fine della stagione. Secondo la stessa fonte, in vista della prossima estate il terzino 26enne sarebbe finito nel mirino di due squadre spagnole: i capitolini del Rayo Vallecano e l’Alaves.

Qualora il Lens non dovesse esercitare il diritto di riscatto, a giugno Saud farà ritorno nella capitale italiana e un’eventuale duello di mercato per il giocatore arabo verrebbe accolto con favore della Roma.