Dal Napoli alla Roma: trattativa finita, si chiude a giugno

I due club hanno già apparecchiato un affare importante per la prossima estate

Sorpassata dal Napoli nella lotta Champions League, la Roma è scivolata al quinto posto dopo la brutta sconfitta in casa dell’Udinese. Come se non bastasse la pessima prestazione in campo, a rendere ancora più elettrico l’ambiente giallorosso sono arrivate anche le parole di Gian Piero Gasperini, che ha manifestato dubbi sulle strategie di mercato giallorosse.

Molti obiettivi invernali non sono arrivati per costi eccessivi del cartellino/ingaggio o per la mancata volontà dei calciatori a lasciare il proprio club di appartenenza, ma ci sono stati anche dei ribaltoni che non sono dipesi esclusivamente dalla dirigenza giallorossa (Raspadori ha preferito andarsene a titolo definitivo all’Atalanta, lo United ha chiuso il mercato dopo l’esonero di Amorim, stoppando l’affare Zirkzee).

Per quanto riguarda il ruolo di ala sinistra, Gasp alla fine è stato accontentato da Massara con Zaragoza, un profilo di gradimento del tecnico piemontese, ma uno dei nomi che metteva d’accordo tutti a Trigoria era quello di Mika Godts. Autore di 10 gol e 9 assist in stagione, l’ala belga ha vissuto un mese molto movimentato.

Secondo Voetbal International, infatti, l’Ajax ha rifiutato offerte da Roma, Napoli, Arsenal, Barcellona e Stoccarda, dando a tutti i club la stessa risposta: “Riparliamone in estate”. L’interesse dei due club italiani non è affatto scemato e la porta chiusa a gennaio potrebbe riaprirsi senza problemi a giugno. Di sicuro, se il 20enne dovesse confermare questi standard di rendimento, il prezzo sarebbe ben più alto rispetto agli attuali 15-20 milioni di euro.