Dal Napoli alla Roma: trattativa finita, si chiude a giugno

I due club hanno già apparecchiato un affare importante per la prossima estate

Sorpassata dal Napoli nella lotta Champions League, la Roma è scivolata al quinto posto dopo la brutta sconfitta in casa dell’Udinese. Come se non bastasse la pessima prestazione in campo, a rendere ancora più elettrico l’ambiente giallorosso sono arrivate anche le parole di Gian Piero Gasperini, che ha manifestato dubbi sulle strategie di mercato giallorosse.

Gasperini e Conte si salutano
Dal Napoli alla Roma: trattativa finita, si chiude a giugno (Ansa Foto) – asromalive.it

Molti obiettivi invernali non sono arrivati per costi eccessivi del cartellino/ingaggio o per la mancata volontà dei calciatori a lasciare il proprio club di appartenenza, ma ci sono stati anche dei ribaltoni che non sono dipesi esclusivamente dalla dirigenza giallorossa (Raspadori ha preferito andarsene a titolo definitivo all’Atalanta, lo United ha chiuso il mercato dopo l’esonero di Amorim, stoppando l’affare Zirkzee).

Per quanto riguarda il ruolo di ala sinistra, Gasp alla fine è stato accontentato da Massara con Zaragoza, un profilo di gradimento del tecnico piemontese, ma uno dei nomi che metteva d’accordo tutti a Trigoria era quello di Mika Godts. Autore di 10 gol e 9 assist in stagione, l’ala belga ha vissuto un mese molto movimentato.

Secondo Voetbal International, infatti, l’Ajax ha rifiutato offerte da Roma, Napoli, Arsenal, Barcellona Stoccarda, dando a tutti i club la stessa risposta: “Riparliamone in estate”. L’interesse dei due club italiani non è affatto scemato e la porta chiusa a gennaio potrebbe riaprirsi senza problemi a giugno. Di sicuro, se il 20enne dovesse confermare questi standard di rendimento, il prezzo sarebbe ben più alto rispetto agli attuali 15-20 milioni di euro.

