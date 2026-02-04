Emergenza Napoli, UFFICIALE: nuova operazione chirurgica

Gli azzurri sono in lotta con la Roma per la Champions e il 15 febbraio ci sarà lo scontro diretto

Tornato alla vittoria contro la Fiorentina, il Napoli deve ancora metabolizzare del tutto la ferita dell’eliminazione in Champions League, ma anche le tante cicatrici lasciate da un’emergenza infortuni che ha rappresentato una costante sin dall’inizio della stagione.

L’ultimo infortunio grave ha riguardato David Neres. L’attaccante brasiliano è finito sotto i ferri e la stessa sorte toccherà ad un suo compagno di squadra nei prossimi giorni che salterà la sfida del 15 febbraio contro la Roma addirittura per un doppio infortunio.

Già ai box per la distorsione di secondo grado al legamento del ginocchio, Giovanni Di Lorenzo sarà costretto ad operarsi per un problema al piede. Ecco il comunicato del club partenopeo: “In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.