Lukaku insieme a Dybala: cosa sta succedendo

Indiscrezione esplosiva di calciomercato che coinvolge direttamente la Roma

Paulo Dybala e Romelu Lukaku di nuovo insieme. È questo l’incredibile scenario che è emerso nelle ultime ore in merito ad una potenziale reunion tra i due attaccanti. Dopo aver condiviso l’attacco della Roma nella stagione 2023/24, i due giocatori potrebbero davvero ritrovarsi a partire da giugno?

Andiamo con ordine facendo la cronistoria delle ultime indiscrezioni di calciomercato legate alla Joya e a Big Rom. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, ad oggi il 21 giallorosso sembra più vicino all’addio che al rinnovo di contratto.

Com’è noto, il Boca Juniors sta facendo carte false per riportarlo in Argentina e dopo non essere riuscito nell’impresa a gennaio, è pronto a tornare alla carica in vista della prossima estate. Di recente, agli Xeneizes è stato accostato anche a Lukaku e il giornalista di Tnt Sports, Tato Aguilera ha fatto il punto sull’attacco del Boca.

“A giugno non credo che Lukaku lascerà l’Europa e il Napoli, mentre Dybala sì. Quando è stato chiamato a gennaio, Paulo ha chiesto di riprendere le conversazioni a giugno e non ora, perché a marzo diventerà papà. Ha deciso di rimanere alla Roma fino a fine stagione. Come ho detto di Paredes sei mesi prima, ora ti dico che ci sono molte possibilità che Dybala venga al Boca, anche se dovranno riprendere le conversazioni per chiudere tutto”.