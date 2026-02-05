L’accordo col giocatore non basta: Roma coinvolta dall’ultimo voltafaccia

Una trattativa è saltata proprio in prossimità del gong finale del calciomercato

Oggi la Roma torna ad allenarsi per preparare la sfida di lunedì contro il Cagliari. Una sfida da vincere obbligatoriamente dopo il passo falso contro l’Udinese. Nonostante in Italia sia finito il 2 febbraio, lo spettro del calciomercato continua a circolare a Trigoria.

La campagna trasferimenti, infatti, è ancora aperta in diversi Paesi, europei e non, e alcuni calciatori giallorossi rischiano di essere coinvolti nelle ultime manovre di mercato dei club, soprattutto in Turchia.

Se l’interesse del Galatasaray per Evan Ferguson è ormai un lontano ricordo, non sono ancora tramontate invece le possibilità di possibili assalti italiani del Besiktas. Secondo i media turchi, infatti, il club bianconero prosegue la caccia al nuovo portiere.

Nei giorni scorsi, la società di Istanbul aveva raggiunto un accordo personale con Illan Meslier e sperava di aver trovato il nuovo numero uno. Secondo ‘medyasiyahbeyaz.com’, tuttavia, la trattativa con il Leeds è saltata perché l’allenatore non ha voluto cedere il portiere francese, nonostante non giochi praticamente mai.

Il media turco sottolinea come il Besiktas proverà comunque a fare un portiere entro il 6 febbraio, giorno di chiusura del mercato, e non è escluso che i turchi possano tornare alla carica per Gollini e Vasquez, già cercati nei giorni scorsi.