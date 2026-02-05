Roma, offerta del Milan a Pellegrini: ecco le cifre

Il numero 7 giallorosso è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 e piace ai rossoneri

L’arrivo di Bryan Zaragoza alla Roma ha regalato a Gian Piero Gasperini un vero attaccante esterno e, forse, restituirà Lorenzo Pellegrini al ruolo di centrocampista. Il numero 7 giallorosso è in scadenza a giugno 2026 e, benché non sia stato ancora affrontato in maniera decisiva, il rinnovo di contratto resta una possibilità da non escludere.

Roma, offerta del Milan a Pellegrini: tutte le cifre (Ansa Foto) – asromalive.it

A cavallo tra febbraio e marzo, potrebbero esserci nuovi incontri per affrontare il tema con cifre e parametri più definiti, ma l’unico modo per poter giungere ad una fumata bianca è accettare una forte riduzione dell’attuale stipendio.

Libero di firmare per una nuova squadra dallo scorso 3 febbraio, Pellegrini continua a dare priorità ai giallorossi, ma il suo nome è stato accostato già a diverse squadre, italiane ed estere.

Le voci sull’Al-Nassr non hanno trovato alcuna conferma, ma anche l’interesse del Napoli sembra essere scemato. Secondo Il Messaggero, chi potrebbe tornare alla carica è invece il Milan, offrendo circa 3-3,2 milioni di euro d’ingaggio. Una cifra alla quale la Roma non vorrebbe arrivare. L’eventuale proposta giallorossa sarà inferiore e in quel caso starà al giocatore decidere se continuare a lavorare con Gasperini, con cui ha un ottimo rapporto.

