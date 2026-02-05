Vendetta Roma: bye bye Juve e firma gratis

La squadra giallorossa fa sul serio per il calciatore in scadenza, i bianconeri sono fermi

Nell’ultimo weekend di campionato, la Juventus ha sorpassato la Roma al quarto posto, portandosi a due punti di vantaggio dalla squadra giallorossa. In attesa di provare a compiere quello in Serie A, la dirigenza giallorossa sta preparando un controsorpasso importante in sede di calciomercato.

Sia i bianconeri che i capitolini dovranno fare i conti con i paletti del fair play finanziario dell’Uefa e per questo motivo guardano con estremo interesse al mercato dei calciatori in scadenza di contratto a giugno.

Una condizione, questa, che riguarda i due club anche da vicino, visto che i vari Weston McKennie, Dusan Vlahovic, Zeki Celik, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini a partire dal 3 febbraio sono liberi di firmare per una nuova squadra in caso di mancato rinnovo.

Juve e Roma sono pronte a darsi battaglia anche per calciatori che militano in altre squadre italiane. Già nelle scorse settimane, si era parlato di un interessamento comune per Remo Freuler, in scadenza contrattuale con il Bologna.

Secondo calciomercato.it, i rossoblu vorrebbero rinnovare per altri due anni, ma le parti sono molto distanti e per questo motivo ci sarebbe stato un ritorno di fiamma dei giallorossi, ma anche un inserimento da parte dell’Atalanta, che vorrebbe riportarlo a Bergamo.