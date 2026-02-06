Juve e Roma, che smacco: l’Inter li prende gratis

Il club nerazzurro è pronto a scippare bianconeri e giallorossi: le ultime

Prima in classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan, l’Inter ha confermato di avere la miglior rosa della Serie A. Grazie a rotazioni che non hanno mai abbassato il livello della rosa, la squadra nerazzurra è riuscita a rimanere in corsa su tutti e tre i fronti e si è potuta permettere di pensare solo al futuro durante il calciomercato di gennaio.

In vista dell’estate, tuttavia, in casa nerazzurra sono già iniziate le grandi manovre e, come di consueto, Piero Ausilio e Beppe Marotta riservano un occhio di riguardo al mercato dei calciatori in scadenza di contratto.

Liberi di firmare per una nuova squadra già dal 3 febbraio, i giocatori vincolati agli attuali club fino al 30 giugno del 2026 fanno gola a tutte le big. Tornando alle manovre nerazzurre, i radar interisti sono orientati anche verso la Capitale e verso Torino.

Secondo Matteo Moretto, infatti, anche l’Inter si sarebbe iscritta alla corsa per Weston McKennie, accostato anche alla Roma negli ultimi mesi. Lo statunitense è letteralmente rinato con Luciano Spalletti e rispetto al passato la Juventus è molto più vicina al rinnovo contrattuale che all’addio.

Secondo le nostre informazioni un altro potenziale parametro zero finito nel mirino di Marotta è Zeki Celik, che ha chiesto una cifra ritenuta troppo alta per prolungare con i giallorossi. Il turco piace molto anche alla Juve e i margini per un clamoroso triplo intreccio tra bianconeri, giallorossi e nerazzurri ci sono tutti.