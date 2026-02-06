Juve e Roma, è chiusa: comunicato UFFICIALE e firma gratis

Ora non ci sono più dubbi, l’annuncio del club ha fatto scorrere i titoli di coda

Questa volta è chiusa davvero, il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e l’addio a parametro zero è ufficiale. Ormai da anni alle prese con ristrettezze economiche, le big italiane guardano con estremo interesse al mercato dei parametro zero, anche se spesso e volentieri tra commissioni e bonus parlare di affari gratis è diventato un mero esercizio di stile.

In estate, Juventus e Roma saranno tra le squadre maggiormente coinvolte in questo tipo di trattative, visto che hanno in rosa diversi calciatori in scadenza che fanno gola a molte rivali. Per quanto riguarda le possibili entrate, l’annuncio arrivato dalla Germania rappresenta un assist formidabile a bianconeri e giallorossi.

Il Lipsia ha, infatti, ufficializzato che non rinnoverà il contratto di Xaver Schlager. Il RB Lipsia e Xaver Schlager si separeranno al termine della stagione 2025/26. Dopo diversi colloqui aperti e rispettosi tra le due parti, il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto con il club, in scadenza il 30 giugno 2026″.

Il 28enne è stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane, ma secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus si sarebbe portata molto avanti nelle trattative con l’entourage del calciatore.