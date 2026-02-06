La Juve li vuole tutti e due: doppio colpo dalla Roma

Il club bianconero fa sul serio, l’addio al club giallorosso è quasi scontato

Dopo un calciomercato di gennaio decisamente al di sotto delle aspettative, visto il mancato arrivo del centravanti tanto richiesto da Luciano Spalletti, la Juventus si appresta ad affrontare un calendario ricco di big match e di insidie, sia in campionato che in Champions League contro il Galatasaray.

Scivolata al quinto posto dopo l’inopinata sconfitta contro l’Udinese, la Roma proverà a recuperare i due punti di svantaggio dai bianconeri, tentando di sfruttare anche lo scontro diretto del primo marzo allo Stadio Olimpico. Una sfida in cui ci saranno almeno due osservati speciali dalla dirigenza juventina.

Ormai da settimane, vi abbiamo parlato del forte interessamento bianconero per Zeki Celik. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il turco ha chiesto quasi 4 milioni di euro per il rinnovo, una cifra ritenuta decisamente troppo elevata da Frederic Massara e dai Friedkin.

Se non dovesse abbassare le proprie pretese economiche, l’ex Lille lascerà la Capitale a parametro zero in estate. Lo stesso discorso vale anche per Lorenzo Pellegrini la cui situazione, secondo ‘bolognasportnews.it’, sarebbe monitorata proprio dalla Juve. Il numero 7 giallorosso è pronto a ridursi lo stipendio pur di restare nella Capitale, ma al momento non ci sono ancora segnali di una fumata bianca per il rinnovo.