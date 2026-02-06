Lite intestina per Nkunku: ecco chi l’ha fatta saltare

Pallino di Gasperini, l’attaccante francese ha provocato una crisi interna al club

Dopo una lunga attesa, l’annosa ricerca dell’ala sinistra si è conclusa solamente l’ultimo giorno di calciomercato con l’arrivo di Bryan Zaragoza. L’attaccante spagnolo è un profilo gradito a Gian Piero Gasperini che, tuttavia, aveva individuato in Christpoher Nkunku il suo principale obiettivo.

Il futuro dell’attaccante francese ha creato momenti di tensione e il suo mancato addio va legato anche al fallimento della trattativa Mateta per problemi fisici. Portata avanti da Furlani, la trattativa con il Crystal Palace era stata finalizzata in tutti i suoi termini.

Tornando a Nkunku, secondo ‘calciomercato.it’, nelle ultime ore di mercato ci sarebbero state divergenze proprio tra Furlani e Igli Tare. Il direttore sportivo si è, infatti, fermamente opposto alla partenza dell’ex Chelsea, a differenza di Furlani che invece era un grande promotore dell’addio dell’attaccante.