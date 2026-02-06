Vice Yildiz o titolare alla Roma: Lookman lo manda in Italia

Juventus e giallorossi tessono già le trame in vista del calciomercato estivo

Il mercato di gennaio è appena finito, ma le grandi manovre in vista dell’estate sono già iniziate. Juventus e Roma, in particolare, a gennaio hanno tamponato l’emergenza sulle fasce offensive ingaggiando Boga e Zaragoza in prestito cono diritto di riscatto condizionato, ma per il futuro continuano a cercare giocatori in quel ruolo.

Alle prese con le trattative per il rinnovo, i bianconeri sono in procinto di blindare Kenan Yildiz con un nuovo contratto, ma chi si è alternato in quella posizione come suo vice ha sin qui tradito le attese. Il club giallorosso, invece, in estate dovrà rivoluzionare l’attacco, visto che Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e lo stesso Lorenzo Pellegrini, usato come ala sinistra sono in scadenza.

Intermediari e agenti conoscono benissimo la situazione dei due club italiani e di recente hanno proposto sia ai bianconeri che ai giallorossi il profilo di Matias Fernandez Pardo, 21enne belga in forza al Lille.

Di origini spagnole, l’ala sinistra a gennaio è stata trattata in maniera concreta dall’Atletico Madrid, ma i tanti infortuni nel reparto offensivo del club francese hanno fatto tramontare la trattativa. I colchoneros hanno preso Lookman in quel ruolo e in estate non rappresenteranno più un problema per Juve e Roma, che dovranno tuttavia fare i conti con le richieste del Lille, fissate in 25-30 milioni di euro.