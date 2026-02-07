Calciomercato Roma | Inter, Juve e Napoli: scelto il prossimo club

C’è grande traffico in casa delle big italiane attorno ai calciatori in scadenza di contratto

Liberi di firmare per un nuovo club a partire dal 3 febbraio, i giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 rappresentano il piatto più prelibato in vista del calciomercato estivo.

Dusan Vlahovic, Weston McKennie, Filip Kostic, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Stefan de Vrij sono solo alcuni dei tanti giocatori in Serie A con poco meno di sei mesi di contratto e molti di essi fanno gola anche alle rivali storiche.

Per quanto riguarda i protagonisti della Roma, Zeki Celikè da tempo nel mirino di tutte le big, ma nelle ultime ore il nome più chiacchierato di tutti è quello di Pellegrini. Utilizzato come ala sinistra in questa stagione, il numero 7 giallorosso ha la piena fiducia di Gian Piero Gasperini, ma per arrivare ad un eventuale rinnovo c’è bisogno di una riduzione dello stipendio di almeno il 50%.

Ad osservare da vicino la situazione del centrocampista, ci sono Juventus, Napoli e, secondo Attilio Malena, soprattutto l’Inter. Durante il suo intervento a ‘Tele Radio Stereo’, il giornalista ha anche ribadito come la priorità di Pellegrini rimanga la permanenza nella Capitale, è la Roma il club scelto dall’ex Sassuolo.