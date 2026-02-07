Calciomercato Roma | Inter, Juve e Napoli: scelto il prossimo club

di

C’è grande traffico in casa delle big italiane attorno ai calciatori in scadenza di contratto

Liberi di firmare per un nuovo club a partire dal 3 febbraio, i giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 rappresentano il piatto più prelibato in vista del calciomercato estivo.

Celik, Pellegrini e Soulé festeggiano un gol
Calciomercato Roma | Inter, Juve e Napoli: scelto il prossimo club (Ansa Foto) – asromalive.it

Dusan Vlahovic, Weston McKennie, Filip Kostic, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Zeki Celik, Lorenzo Pellegrini, Stefan de Vrij sono solo alcuni dei tanti giocatori in Serie A con poco meno di sei mesi di contratto e molti di essi fanno gola anche alle rivali storiche.

Per quanto riguarda i protagonisti della Roma, Zeki Celikè da tempo nel mirino di tutte le big, ma nelle ultime ore il nome più chiacchierato di tutti è quello di Pellegrini. Utilizzato come ala sinistra in questa stagione, il numero 7 giallorosso ha la piena fiducia di Gian Piero Gasperini, ma per arrivare ad un eventuale rinnovo c’è bisogno di una riduzione dello stipendio di almeno il 50%.

Ad osservare da vicino la situazione del centrocampista, ci sono Juventus, Napoli e, secondo Attilio Malena, soprattutto l’Inter. Durante il suo intervento a ‘Tele Radio Stereo’, il giornalista ha anche ribadito come la priorità di Pellegrini rimanga la permanenza nella Capitale, è la Roma il club scelto dall’ex Sassuolo.

 

 

