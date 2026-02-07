L’addio alla Roma è fragoroso: “Sarà il primo acquisto dell’Inter”

L’annuncio crea le premesse per un insistente effetto domino: il giornalista ha le idee chiare sul suo futuro, non si torna più indietro

Con l’importante sfida contro il Cagliari nel mirino, la Roma continua a tenere una finestra aperta anche sulle prossime mosse anche in chiave mercato. Sollevato anche da Claudio Ranieri nell’ultimo intervento del senior advisor giallorosso, il tema rinnovi rappresenterà un autentico punto di non ritorno.

A tal proposito, intervenuto nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’, Orazio Accomando ha parlato proprio del futuro di Pellegrini svelando un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Con i colloqui per il prolungamento tra l’entourage del centrocampista e i capitolini ancora fermi, infatti, l’Inter sarebbe pronta ad approfittare della situazione facendo saltare il banco.

In merito all’interessamento dell’Inter per l’italiano la presa di posizione di Accomando è netta. Di seguito le sue parole: “Prevedo che il primo acquisto dell’Inter sarà Pellegrini della Roma che andrà a prendere il posto di Mkhitaryan: mi dicono che su di lui ci sia anche il Napoli, ma i nerazzurri hanno un ottimo legame con il suo agente”.

Ricordiamo, però, come le chances che l’ex Sassuolo chiuda anzitempo la sua esperienza nella Capitale non siano ancora ridotte al lumicino, soprattutto se il ragazzo dovesse abbassare le sue pretese di ingaggio. Le prossime settimane risulteranno decisive in un senso o nell’altro.