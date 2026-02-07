Napoli, infortunio McTominay: il punto verso la Roma

Problema muscolare per l’autore del momentaneo 1-2 contro il Genoa di De Rossi
Piove sul bagnato in casa Napoli. A otto giorni dallo scontro diretto contro la Roma, Antonio Conte è in ansia per Scott McTominay. Colpito duro alla caviglia prima di realizzare il gol del momentaneo 1-2 contro il Genoa, lo scozzese ha avvertito una fitta sotto il gluteo.
Un infortunio muscolare che lo ha costretto al cambio durante l’intervallo e che lo mette in serio dubbio per la sfida dello Stadio Maradona di domenica 15 febbraio (ore 20.45). Nelle prossime ore, l’ex Manchester United svolgerà gli esami strumentali di rito.