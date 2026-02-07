Roma, emergenza infortuni per Gasperini: “Visioni diverse”

Ennesima lesione muscolare in casa giallorossa, con Robinio Vaz fermo ai box per due-tre settimane

La piaga degli infortuni continua a colpire la Roma in questa stagione e, come già accaduto in passato, la mannaia si abbatte su un ruolo alla volta, togliendo a Gian Piero Gasperini la possibilità di scelta in momenti chiave della stagione.

L’emblema di questa maledizione è rappresentato senza dubbio dalla trasferta di Atene dove tra infortuni e l’impossibilità di inserire in lista i nuovi acquisti, la squadra giallorossa è scesa in campo senza un centravanti di ruolo.

A proposito di attaccanti, è di ieri la notizia della lesione di primo grado al soleo sinistro per Robinio Vaz, che dovrà stare lontano dai campi per due-tre settimane. L’ennesima tegola muscolare che ha iniziato a suscitare dibattito su giornali e radio.

Nel corso del suo intervento a ‘Manà Manà Sport’, Matteo De Santis de La Stampa ha ipotizzato anche possibili divergenze tra staff medico e staff tecnico: “Gli infortuni iniziano a diventare un tema, sembrano esserci diverse visioni tra staff tecnico e staff sanitario“.