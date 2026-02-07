Totti più vicino alla Roma, ruolo e tempistiche: le ultime sul ritorno

Il capitano giallorosso e il club sono in trattative avanzate per il matrimonio

Chi pensava che fosse solo una boutade di Claudio Ranieri data in pasto alla stampa per calmare i malumori dell’ambiente e dei tifosi si sbagliava di grosso: Francesco Totti può davvero tornare alla Roma e non come semplice gagliardetto da sventolare nelle due stagioni del centenario.

Le trattative con la famiglia Friedkin sono ben avviate e lo storico capitano giallorosso ha già fatto sapere di essere entusiasta di rigenerare un legame d’amore anche a livello istituzionale, a patto che non sia ridotto a un ruolo marginale o di mera immagine, come ai tempi di James Pallotta.

Secondo il Corriere dello Sport, la famiglia americana è pronta ad offrirgli il ruolo di direttore tecnico. Una figura importante, di raccordo tra campo e scrivanie, ma anche in grado di offrire un supporto strategico alla figura del direttore sportivo.

Qualora dovesse rimanere alla Roma, insieme a Massara potrebbe formare una diarchia molto simile a quella vista nel Milan con Paolo Maldini, con l’ex capitano rossonero che ha spesso rivestito un ruolo fondamentale per convincere i calciatori a sposare il progetto milanista in uno dei periodi più bui della loro storia.

A livello di tempistiche, anche secondo il Romanista la trattativa è a buon punto e l’accordo tra le parti è molto vicino. Totti e la Roma, una storia d’amore che non finirà mai.