Calciomercato Roma, è saltato tutto per poche presenze

Arriva l’annuncio ufficiale, l’affare non si è fatto per una motivazione davvero curiosa

Tra retroscena passati e indiscrezioni sul futuro, proseguono senza soluzione di continuità le notizie di calciomercato legate alla Roma. Tra nomi semplicemente accostati e profili realmente seguiti dal club giallorosso, sono state molte le suggestioni e le piste concrete.

Alla seconda categoria, appartiene il nome di Mika Godts. L’ala belga è stata un obiettivo reale di Frederic Massara che ha fatto più di un tentativo per arrivare al calciatore dell’Ajax, seguito anche da Arsenal, Barcellona, Napoli e Stoccarda.

A distanza di pochi giorni dalla fine del calciomercato di gennaio, l’agente del 20enne, Niels De Jonck, ai microfoni di sporza.be, ha svelato uno dei motivi che hanno fatto saltare la cessione a gennaio. “Visti i suoi numeri (10 gol e 9 assist, ndr), è normale che si parli di numerosi club, ma lasciare l’Ajax era assolutamente fuori questione. Lui ha un obiettivo preciso: giocare almeno 100 presenze con il club olandese”.

Oltre alla reticenze dell’Ajax, dunque, si può dire che il trasferimento di Godts sia saltato per una manciata di presenze, visto che il ragazzo ha già collezionato 96 presenze con i lancieri.