Dybala rossonero, game over: la telenovela è finita

Le prossime mosse della Roma ruoteranno (anche) attorno al futuro dell’argentino: la situazione

Sulla via del recupero, Paulo Dybala continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Pungolato da Claudio Ranieri nelle scorse ore in merito al tema rinnovo, la “Joya” non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Chiamato a prendere per mano una squadra che ha dimostrato di patire la sua assenza nelle ultime uscite ufficiali, il numero 21 della Roma sta calamitando insistenti indiscrezioni di mercato. Con l’ipotesi rinnovo non ancora chiuso, l’ex vicecapitano della Juventus ha ricevuto nei giorni scorsi diverse offerte.

Oltre al solito pressing del Boca Juniors, in tempi e in modi diversi Dybala è finito anche nel mirino anche del Flamengo, alla ricerca di un attaccante importante con il quale puntellare il bagaglio tecnico del suo reparto offensivo.

Come informa Oggi Sport Notizie, però, almeno per il momento il fuoriclasse della Roma non ha aperto all’offerta dei Rubro Negro, anteponendo al suo eventuale approdo in terra verdeoro un ritorno in Argentina: tra le proposte arrivate sulla sua scrivania, quella che può intrigherebbe il classe ’93 sarebbe quella del Boca Juniors.

I prossimi saranno gli ultimi mesi della parentesi di Dybala all’ombra del Colosseo? Difficile fare previsioni visto che la situazione rinnovo appare un mosaico ancora tutto da completare. Staremo a vedere cosa succederà.