Juve tallonata dalla Roma: un altro argentino nel mirino

I giallorossi non hanno affatto perso di vista il giocatore, nel mirino anche dei bianconeri: il maxi intreccio è servito

Consapevole dell’importanza di una partita da non fallire, la Roma sta preparando la sfida casalinga con il Cagliari al netto delle tante assenze che orienteranno le scelte di Gasperini. Nel frattempo, l’area tecnica giallorossa non smette di seguire alcuni profili cerchiati in rosso da Massara già da tempi non sospetti.

Come riferito da Mirko Di Natale, ad esempio, i capitolini non hanno affatto abbandonato la pista che porta a Marcos Senesi. Il classe ’97 nativo di Concordia non ha rinnovato il suo contratto con il Bournemouth in scadenza nel 2026 e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Finito nei dossier della Juventus, l’argentino stuzzica l’interesse della Roma, pronta a valutare eventuali margini di manovra. Ad ogni modo, non sono pochi i club che potrebbero far saltare il banco: segnali di apprezzamento nei confronti di Senesi sono arrivati anche da Brighton, Chelsea, Everton, Crystal Palace e Borussia Dortmund. La sfida, insomma, è più aperta che mai e promette scintille: ne seguiremo gli sviluppi.