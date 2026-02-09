È la rivelazione della Serie A: la Roma lo strappa al Milan | ASRL

Il club giallorosso continua a cercare nuovi innesti e punta ancora il campionato italiano

Chiuso un mercato, se ne apre subito un altro. Eh già, perché per lavorare con lungimiranza e raziocinio, direttori sportivi, intermediari e agenti conoscono veramente pochi momenti di pausa nell’arco della stagione.

Basti pensare a tutti i calciatori in scadenza di contratto che, con cui da qui al 30 giugno si deve parlare per convincerli a rinnovare, oppure per comunicare loro l’addio a fine anno, o ancora per proporgli un progetto sportivo interessante e strapparli alla concorrenza.

Tra febbraio e marzo, in ogni caso, iniziano a gettarsi le basi del calciomercato estivo ed entrare in rotta di collisione con le big italiane è quasi automatico. Ne sa qualcosa anche la Roma che sta già studiando alcuni profili per rinforzarsi a giugno.

Uno di questi, secondo calciomercato.it, è Edoardo Corvi. Secondo la testata online, i giallorossi starebbero studiando il portiere del Parma in caso di partenza di Mile Svilar, ma in base alle informazioni in nostro possesso, i capitolini cercheranno a prescindere un nuovo portiere visti gli addii quasi sicuri di Gollini e Vasquez (ora in prestito al Besiktas).

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, anche Atalanta, Bologna e Milan stanno monitorando con attenzione i progressi del 24enne, venuto alla ribalta in Serie A grazie all’infortunio di Suzuki.